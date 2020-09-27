شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية لجارتها: " سنسلمكم جثة القتيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت كوريا الشمالية نيتها لتسليم جثة المسؤول الكوري جنوبي، الذي قتله جنودها خلال عملية تفتيش. Advertisements وحذرت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية، من إرسال أي سفن حربية إلى مياهها الإقليمية. وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قدم اعتذارا نادرا، بعد أن قال الجيش الكوري الجنوبي إن جنودا من كوريا الشمالية قتلوا الرجل وأشعلوا النار في جثته بعد أن سكبوا وقودا عليها قرب الحدود البحرية.

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