شكرا لبحثكم عن خبر هادي يقبل بترك الرئاسة ولن يسلم السلطة لنائبه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداولت وسائل إعلام محلية ونشطاء انباء عن ترتيبات لإنهاء مرحلة الرئيس عبدربه منصور هادي واستبداله بشخصية جديدة ليقود المرحلة القادمة.

وبحسب موقع صوت اليمن نقلا عن مصدر دبلوماسي يمني في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن هناك مساعي أمريكية لإنهاء مرحلة الرئيس هادي من أعلى هرم السلطة وإستبداله بشخصية جديدة من قيادات الشرعية ليحل محل هادي في منصب رئيس الجمهورية اليمنية.

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وذكرت المصادر أن اختيار الإدارة الأمريكية وقع على شخصية خالد بحاح رئيس الوزراء السابق، والمدعوم بقوة من الإمارات.

وبحسب المواقع المحلية فقد أبدى هادي قبولاً للتنحي عن السلطة، لكنه لا يقبل ان يكون بحاح هو بديلاً له.