شكرا لبحثكم عن خبر كهرباء عدن تنهي قبل قليل اصلاح جزئي لمحطة الحسوة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - بعد جهود كبيرة ومتواصلة قامت بها الطواقم الفنية والهندسية في محطة الحسوة منذ فجر اليوم
تم بحمد الله وتوفيقه الانتهاء من اصلاح التسرب للغلايتين 5،6 ورفع القدرة التوليدية إلى 43 ميجا ..
هذا ما افاد به المهندس محمد المسبحي الناطق الرسمي للوزارة الكهرباء قبل قليل.
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