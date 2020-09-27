شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يدمر مسيرة حوثية مفخخة قبل وصولها للسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أن قواته تمكنت من اعتراض وتدمير مسيرة حوثية مفخخة تم إطلاقها صوب السعودية.

Advertisements وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية. وأضاف أن المسيرة المفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يدمر مسيرة حوثية مفخخة قبل وصولها للسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.