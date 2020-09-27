قيادة محور الجوف تحتفي بالعيد الوطني الـ 58 لثورة 26 سبتمبر المجيدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020 الجوف - الخليج 365 أقامت قيادة محور الجوف حفل ايقاد الشعلة وذلك احتفاءً بالذكرى الثامن والخمسون لثورة ال26ـمن سبتمبر الخالدة في مقر قيادة محور الجوف.

وقد افتتح الحفل بالنشيد الوطني ثم تلاوة من آيات من القران الكريم، وعقب ذلك عرض في الحفل العديد من الفقرات الفنية والشعرية والكلمات المعبرة عن الثورة اليمنية المباركة. Advertisements كما شهد الحفل عرضاً عسكرياً لوحدات من الشرطة العسكرية التابعة للمحور. وأشار العميد علي العكيمي أركان حرب المحور إلى عظم التضحيات والبطولات التي خلدها ثوار سبتمبر وشهدائها الأبرار الذين بذلوا ارواحهم رخيصة من اجل عزة وكرامة وطنهم وشعبهم. وشهدت جبهات القتال في الجوف ومأرب وصنعاء والضالع حفل ايقاد شعلة الثورة وسط تأكيدات على السير على درب الأحرار حتى تحقيق كافة أهداف الثورات اليمنية.

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