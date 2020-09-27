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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تفتح نيران أسلحتها على القرى السكنية بالجبلية والفازة بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
فتحت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، نيران أسلحتها المتوسطة على القُرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقتي الجبلية والفازة بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.
وقال مصدر محلي، إن القُرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقتي الجبلية والفازة تعرضت لاستهداف وعمليات قنص من قبل عناصر مليشيات الحوثي.
وأضاف، أن الاستهداف كان بالأسلحة الرشاشة بشكل عشوائي، مما خلف حالة من الخوف والهلع في أوساط الأهالي وتعطيل أعمالهم في الحقول الزراعية.
يذكر أن مليشيات الحوثي استهدفت يوم امس مركز مدينة التحيتا، وتسببت بإصابة طفلة ذات 7 أعوام بطلق ناري، لتواصل مسلسل جرائمها المتكررة، في ظل صمت وتغاضيٍ أممي مريب
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