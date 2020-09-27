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عدن - ياسمين التهامي - الكشف عن مخطط خطير لتفجير البيت الأبيض وبرج ترامب من قبل هذة الجهة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements السلطات الفيدرالية الأمريكية عن مخطط إرهابي خطير لتفجير البيت الأبيض وبرج ترامب بمدينة نيويورك، في هجمات مستلهمة من تنظيم “داعش”. وأعلنت السلطات الأمريكية، القبض على رجلين بتهمة الإرهاب، وبتهمة التخطيط لتفجير مواقع بما في ذلك البيت الأبيض وبرج ترامب في مدينة نيويورك. وبحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، فقد ناقش الرجلان السفر إلى سوريا للقتال مع تنظيم “داعش” أو تنفيذ هجمات في برج ترامب أو البيت الأبيض أو بورصة نيويورك أو مقر وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، وفقا لسجلات المحكمة التي تم الكشف عنها هذا الأسبوع.

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