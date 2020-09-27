شكرا لبحثكم عن خبر وكالة رويترز تكشف عن اتفاق يمني جديد والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - رويترز:
قالت مصادر، اليوم الأحد، إن الطرفين المتحاربين في اليمن اتفقا على تبادل نحو 1000 أسير من بينهم 13 جنديا سعوديا خلال محادثات ترعاها الأمم المتحدة في إطار خطوات لبناء الثقة؛ بهدف استئناف عملية السلام المتوقفة.
ومن المقرر أن يعقد مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، ومسؤول من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إفادة صحفية، الأحد، في ختام الاجتماع الذي استمر أسبوعا في سويسرا للجنة التي تشرف على اتفاق تبادل الأسرى التي تم الاتفاق عليها أول مرة خلال محادثات السلام في ديسمبر/كانون الأول عام 2018.
وقالت مصادر مطلعة على المحادثات، إن الحكومة اليمنية التي يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران اللتين تتقاتلان منذ أكثر من خمسة أعوام اتفقتا على قائمة تضم 1080 أسيرا، فيما سيكون أكبر تبادل للأسرى حتى الآن.
وقال محمد علي الحوثي المسؤول السياسي الكبير في جماعة الحوثي عبر تويتر في ساعة مبكرة من صباح الأحد: "المهم هو تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، وليس مجرد التوقيع عليه".
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة رويترز تكشف عن اتفاق يمني جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.