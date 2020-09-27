اخبار الخليج / اخبار اليمن

وكالة رويترز تكشف عن اتفاق يمني جديد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر وكالة رويترز تكشف عن اتفاق يمني جديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رويترز:

قالت مصادر، اليوم الأحد، إن الطرفين المتحاربين في اليمن اتفقا على تبادل نحو 1000 أسير من بينهم 13 جنديا سعوديا خلال محادثات ترعاها الأمم المتحدة في إطار خطوات لبناء الثقة؛ بهدف استئناف عملية السلام المتوقفة.

 

ومن المقرر أن يعقد مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، ومسؤول من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إفادة صحفية، الأحد، في ختام الاجتماع الذي استمر أسبوعا في سويسرا للجنة التي تشرف على اتفاق تبادل الأسرى التي تم الاتفاق عليها أول مرة خلال محادثات السلام في ديسمبر/كانون الأول عام 2018.

 

وقالت مصادر مطلعة على المحادثات، إن الحكومة اليمنية التي يدعمها تحالف عسكري تقوده ، وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران اللتين تتقاتلان منذ أكثر من خمسة أعوام اتفقتا على قائمة تضم 1080 أسيرا، فيما سيكون أكبر تبادل للأسرى حتى الآن.

Advertisements

 

وقال محمد علي الحوثي المسؤول السياسي الكبير في جماعة الحوثي عبر تويتر في ساعة مبكرة من صباح الأحد: "المهم هو تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، وليس مجرد التوقيع عليه".

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة رويترز تكشف عن اتفاق يمني جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا