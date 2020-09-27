شكرا لبحثكم عن خبر العثور على جثة مقتول شمال العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عثر امس السبت على جثة شخص مقتولا شمال مدينة انماء بعدن. وعثر مواطنون على جثة شخص مرمية بالقرب من مدينة التقنية. Advertisements وقال شاهد عيان ان الجثة عثر عليها مرمية على قارعة الطريق المؤدية الى مدينة التقنية. وحضر الى المكان طقم عسكري وعلى متنه عدد من الجنود قاموا لاحقا بنقل الجثة من مكانها. ولم تعرف هوية القتيل.

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