"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية اليوم الأحد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية لليوم الأحد 27 سبتمبر/ أيلول 2020:

- مليشيا الحوثي تجدد قصف المناطق السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/503379 - إب.. إحتفالات شعبية في مسقط رأس مفجر ثورة 26 سبتمبر وإيقاد الشعلة رغم القبضة الحوثية https://www.elyamnelaraby.com/503377 - الغداء العالمي: الحرب رفعت أسعار الغذاء في اليمن بنسبة 140% https://www.elyamnelaraby.com/503376 - استشهاد وإصابة 205 مدنيين بنيران مليشيات الحوثي بالحديدة منذ بداية 2020 https://www.elyamnelaraby.com/503374 - مسلحون حوثيون يقتلون شابا وسط مدينة ذمار Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/503370 - إصابة 4 مدنيين بقصف حوثي في تعز https://www.elyamnelaraby.com/503364 - مليشيا الحوثي ترتكب 72 خرقاً بمناطق متفرقة جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/503360 - مسلحان مجهولان يغتالان جنديا في شبام بحضرموت https://www.elyamnelaraby.com/503355 - "مسام" يعلن إتلاف وتفجير 1144 لغماً حوثياً في باب المندب بالساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/503354 - اشتباكات عنيفة بين عصابات مسلحة في مدينة تعز https://www.elyamnelaraby.com/503345

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