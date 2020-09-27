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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة ترصد 72 خرقاً حوثياً بمناطق متفرقة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
رصدت القوات المشتركة 72 خرقا ارتكبتها المليشيات الحوثية في مناطق متفرقة جنوب الحديدة، وذلك في الساعات الماضية.
وقالت مصادر ميدانية في القوات المشتركة: أن المليشيات الحوثية قامت بارتكاب خروقات وأعمال عدائية، طالت مدن ومناطق سكنية في الجبلية والفازة والتحيتا وحيس والطور والدريهمي ومدينة الحديدة.
وأضافت المصادر أن المليشيات قصفت المدن والمناطق السكنية بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة عيار 120، 82، 60، وبقذائفRBG، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12.7 وعيار14.5 وسلاح القناصة بشكل هستري.
وذكرت المصادر، أن عمليات القصف والاستهداف طالت القرى والمدن السكنية ومزارع المواطنين والطرقات العامة والفرعية.
يذكر أن المليشيات الحوثية رفعت من خروقاتها للهدنة الأممية، بقصف واستهداف المدن السكنية كان آخرها يوم أمس، مما أدى إلى إصابة طفلين في مدينتي حيس والتحيتا لتضاف هذه الجريمتين إلى سلسلة جرائمها الإنسانية بحق المدنيين في محافظة الحديدة
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