مليشيا الحوثي تجدد قصف المناطق السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
جددت المليشيات الحوثية استهداف المناطق السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة بالأسلحة الرشاشة، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.
وقامت المليشيات الحوثية بقصف مناطق سكنية في مديرية الدريهمي مستخدمة قذائف الهاون الثقيل وقذائف RBG بصورة هستيرية. كما فتحت المليشيات نيران أسلحتها الرشاشة على مزارع المواطنين الواقعة جنوب المديرية، مما أدى إلى تعطيل حركة وتنقل المزارعين وحالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين.
وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة جرائمها الإنسانية بحق المدنيين في مختلف مديريات محافظة باستهداف وقصف المناطق السكنية والقرى السكنية مخلفة آلاف الشهداء والجرحى منذ انطلاق الهدنة الأممية في العام 2018م.
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