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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إب.. إحتفالات شعبية في مسقط رأس مفجر ثورة 26 سبتمبر وإيقاد الشعلة رغم القبضة الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020
إب - الخليج 365
شهدت عدد من المناطق بمحافظة إب وسط اليمن، إحتفالات شعبية بالذكرى الـ58 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.
وبحسب مصادر محلية فقد احتفل عدد من أبناء مديرية السدة شرق محافظة إب، بثورة السادس والعشرين من سبتمبر في مسقط رأس مفجر الثورة الشهيد "علي عبدالمغني".
وجاب مواطنون عدد من الأحياء في قريتي المسقاة وقرى مجاورة حاملين الأعلام الوطنية ومرددين هتافات ثورية إحتفاء وابتهاجا بالذكرى الـ58 للثورة السبتمبرية.
ورفع المحتفلون في التظاهرة صورة كبيرة للشهيد علي عبدالمغني والذي يعد أيقونة الثورة عند اليمنيين.
وقال ناشطون وشبان في مديرية السدة شرق إب إن الاحتفالات في مسقط رأس الشهيد علي عبدالمغني مفجر ثورة سبتمبر، تعد رسالة بالغة لمليشيا الحوثي والتي تريد طمس معالم الثورة وإحياء طقوسها الطائفية وإنقلابها بدلا من ثورة اليمنيين الخالدة.
وشهدت مدينة إب مساء أمس احتفالات ليلة وإيقاد الشعلة في مناسبة عيد الثورة، مع وجود قبضة حوثية مشددة على المحافظة والتي هي الأخرى لم تهتم بذكرى الثورة ولم تقم أي فعالية بالمناسبة
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