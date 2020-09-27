شكرا لبحثكم عن خبر شاهد : الامن يضبط مصنعا للخمور في مدينة العلم " تريم حضرموت" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية في محافظة من ضبط مصنع لإنتاج الخمور والمسكرات المعدة محلياً "بلدي" داخل أحياء منطقة والقبض على الشخص الذي يديره.

وأوضح مصدر أمني في شرطة تريم لموقع وزارة الداخلية ,أنه تلقت بلاغا عن موقع المصنع بعد انبعاث رائحة كريهة دائما منه ,وبعد استكمال التحريات والتنسيق مع أهل المنطقة وأسرة الجاني ,تم ضبط المدعو (ع ـ ص ـ ب) يبلغ من العمر 36 عام من اهالي عيديد .

وأكد المصدر, على أن أفراد الأمن وجدوا كمية من اللترات من المادة المخمرة في قوارير وبعض العلب الصغيرة بالإضافة إلى المواد والأدوات المستعملة في التصنيع ومن خلال التحقيق اعترف الجاني ان المصنع هو من يديره بشكل مستمر ، وتم رفع ملف القضية إلى النيابة مع المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية بشأنه.

وتأتي هذه العملية في إطار الحملة التي تقودها إدارة الأمن بوادي حضرموت والتي تهدف إلى محاربة الظواهر التي تؤثر على الشباب في تعاطي الخمور والحبوب والمخدرات والقبض على كل من تسول له نفسه في الترويج لهذه الآفات التي تهدم الأسر وتضر المجتمع.