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جباري يسخر من بيان النواب اليمني ويتهم السفير السعودي

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال الناشط عزيز الشريشي الامؤي عبر حسابه على الفيسبوك كلمة البطل عبدالعزير جباري في امريكا امام الجالية اليمنية وحقائق عن خيانة التحالف باليمن  النصر لليمن واليمنين واللعنة على الخونه شمال وجنوب هذا وقد وضح جباري حقائق مخفيه وظهرت للعلن .

هذا وفي  اول رد على بيان مجلس النواب جباري يتسأءل  من امريكا من هو المصدر المسئول في البرلمان، ان لم يكن سلطان البركاني فهو السفير السعودي محمد سعيد آل جابر .

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ولقى توضيح عبدالعزيز جباري تصفيق حار وتفاعل واشاده سواء كان من الحاضرين من الجاليه في امريكا أومن الشعب أو من منصات التواصل الاجتماعي  

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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