شكرا لبحثكم عن خبر اليمنية تنقل محافظ حضرموت من سيئون الى السعودية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - غادر محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج البحسني قبل قليل مطار سيئون متجها إلى المملكة العربية السعودية.

وقال مصدر لكريترسكاي: غادر قبل قليل اللواء فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية مطار سيئون متوجها الى مطار جدة الدولي راكبا ضمن رحلة طيران اليمنية.

ولفت المصدر إلى غياب وكيل الوادي والصحراء وقائد المنطقة العسكرية الاولى لتوديع البحسني.



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