استشهاد وإصابة 205 مدنيين بنيران مليشيات الحوثي بالحديدة منذ بداية 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

استشهد وأصيب 205 مدنيين بنيران مليشيات الحوثي الانقلابية، منذ مطلع العام 2020م، وحتى منتصف سبتمبر الجاري، غالبيتهم في 4 مديريات جنوبي الحديدة (غربي اليمن).



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وذكر تقرير رصد إعلامي للمركز الإعلامي لقوات العمالقة، أن 62 مدنيا استشهدوا، وأصيب 143 مدنياً، بنيران وقذائف وصواريخ وألغام الحوثيين، غالبيتهم في مديريات (حيس، التحيتا، الدريهمي، بيت الفقيه).

ومن بين الشهداء والجرحى 53 طفلاً وامرأة منذ تسعة أشهر بنيران وقذائف وصواريخ المليشيات الحوثية.

وأكد التقرير استشهاد وإصابة أكثر من 2574 مدنيا، من بينهم، نساء وأطفال، بنيران وقذائف مليشيات الحوثي منذ إعلان الهدنة في الحديدة بناء على اتفاق ستوكهولم الموقع بين الشرعية والانقلاب في 18 ديسمبر 2018م