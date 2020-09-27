- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد وإصابة 205 مدنيين بنيران مليشيات الحوثي بالحديدة منذ بداية 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
استشهد وأصيب 205 مدنيين بنيران مليشيات الحوثي الانقلابية، منذ مطلع العام 2020م، وحتى منتصف سبتمبر الجاري، غالبيتهم في 4 مديريات جنوبي الحديدة (غربي اليمن).
وذكر تقرير رصد إعلامي للمركز الإعلامي لقوات العمالقة، أن 62 مدنيا استشهدوا، وأصيب 143 مدنياً، بنيران وقذائف وصواريخ وألغام الحوثيين، غالبيتهم في مديريات (حيس، التحيتا، الدريهمي، بيت الفقيه).
ومن بين الشهداء والجرحى 53 طفلاً وامرأة منذ تسعة أشهر بنيران وقذائف وصواريخ المليشيات الحوثية.
وأكد التقرير استشهاد وإصابة أكثر من 2574 مدنيا، من بينهم، نساء وأطفال، بنيران وقذائف مليشيات الحوثي منذ إعلان الهدنة في الحديدة بناء على اتفاق ستوكهولم الموقع بين الشرعية والانقلاب في 18 ديسمبر 2018م
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد وإصابة 205 مدنيين بنيران مليشيات الحوثي بالحديدة منذ بداية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.