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مسلحون حوثيون يقتلون شابا وسط مدينة ذمار

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اليمن العربي ـ ذمار 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020

مسلحون حوثيون يقتلون شابا وسط مدينة ذمار

الخليج 365 ـ ذمار

أقدم مسلحون حوثيون على قتل شاب في مدينة ذمار الواقعة جنوب العاصمة صنعاء.

 

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وقالت مصادر محلية إن عصابة حوثية تمارس عمليات السرقة والبلطجة، أقدمت على قتل الشاب "أسامة ناصر الأضرعي" البالغ من العمر (20 عاماً)، في شارع خط المغرب وسط مدينة ذمار.

 

وتابعت المصادر، إن العصابة استخدمت الخناجر وطعنت الشاب بعدة طعنات، ليفارق الحياة على إثرها، دون معرفة الأسباب.

 

ولفتت المصادر إلى أن محافظة ذمار تشهد كغيرها من المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية فوضى عارمة، وانتشاراً للعصابات الليلية والمختصة بعمليات سرقة وبلطجة ونهب

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