- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسلحون حوثيون يقتلون شابا وسط مدينة ذمار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ ذمار
أقدم مسلحون حوثيون على قتل شاب في مدينة ذمار الواقعة جنوب العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر محلية إن عصابة حوثية تمارس عمليات السرقة والبلطجة، أقدمت على قتل الشاب "أسامة ناصر الأضرعي" البالغ من العمر (20 عاماً)، في شارع خط المغرب وسط مدينة ذمار.
وتابعت المصادر، إن العصابة استخدمت الخناجر وطعنت الشاب بعدة طعنات، ليفارق الحياة على إثرها، دون معرفة الأسباب.
ولفتت المصادر إلى أن محافظة ذمار تشهد كغيرها من المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية فوضى عارمة، وانتشاراً للعصابات الليلية والمختصة بعمليات سرقة وبلطجة ونهب
كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون حوثيون يقتلون شابا وسط مدينة ذمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.