إصابة 4 مدنيين بقصف حوثي في تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ تعز أصيب أربعة مدنيين، بقصف شنته مليشيات الحوثي على الأحياء السكنية بمدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).

Advertisements وذكرت مصادر محلية، أن مليشيات الحوثي قصفت مدرسة في منطقة أبعر بالصرمين شرقي المدينة ما أسفر عن إصابة 4 مدنيين. وأشارت المصادر إلى أن مليشيات الحوثي جددت القصف بالأسلحة الثقيلة على الأحياء السكنية شرقي المدينة

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