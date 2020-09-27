احتفالات شعبية بعيد الثورة في إب رغم القبضة الحوثية

أحيا المئات من أبناء محافظة إب، وسط اليمن، احتفالات شعبية بالذكرى الـ58 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.



وقالت مصادر محلية، إن المئات من أبناء مديريات الشعر والنادرة والسدة، ومركز المحافظة، أقاموا فعاليات شعبية احتفاءً بعيد ثورة سبتمبر المجيدة.



وأشارت المصادر إلى أن الاحتفالات، اقتصرت على ايقاد "الشعلة" واطلاق الألعاب النارية ورفع الأعلام الوطنية وترديد الأهازيج والأناشيد الوطنية، فيما كانت أكثر الفعاليات زخماً في مديرية السدة مسقط رأس مفجر الثورة الشهيد "علي عبدالمغني".



وأضافت المصادر أن المئات من أبناء مديرية السدة، أقاموا حفلاً جماهيراً أعقبه مسيرة راجلة لعدد من قرى المديرية، حيث حمل المواطنين صور الشهيد "علي عبدالمغني" والأعلام الوطنية ورددوا هتافات ثورية.



وتأتي هذه الفعاليات رغم القبضة الأمنية المشددة التي تفرضها المليشيا الحوثية على معارضيها ومنع أي فعاليات أو تجمعات شعبية.



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