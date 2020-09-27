شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. هذا الرجل افنى عمره في خدمة بيت الله في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هذا الرجل الشايب اللي في الصورة امامكم الحاج قائد الشرماني افنى حياته في تنظيف بيت الله (مسجد العيدروس بكريتر )..

رغم انه الراتب مجرد فتات لايسمن ولا يغني من جوع لكنه يجد لذة ومتعة في ذلك ويبدو انه قد هجر الدنيا زمان فهو قنوع وراضي بقدرة ونصيبة حتى وهو في سنه المتقدم لايمل ولايكل من العمل لذلك اناشد القائمين على المسجد اراحته واعفائة من العمل واعانته ومساعدته بأن يسجل اسمه هذا العام ليعتمر الى بيت الله من ضمن الذين يذهبون (عمرة مجاملة)من رحلات العمرة التي تمنح للمسجد كل عام مجانا ..

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فهو الاحق ان يكون ختامة مسك فهو رجل من اهل الله وهب نفسة لخدمة بيت الله فيجب مكافئته بزيارة بيت الله قال تعالى (وهل جزاء الاحسان الا الاحسان ) فأحسنوا اليه يحسن الله اليكم ..

ناصر الناصوري