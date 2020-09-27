شكرا لبحثكم عن خبر حادث مروع يودي بحياة عضو انتقالي حضرموت و6 من افراد عائلته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اودي حادث مروري مروع السبت بحياة عضو القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت، محمد بن غالب الحامد وستة من افراد عائلته. وقالت مصادر محلية إن حادث مروري مروع وقع على طريق المهرة سيئون ما ادي الى وفاة الحامد وستة من افراد عائلته الذين كانوا معه في السيارة.

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