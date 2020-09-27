شكرا لبحثكم عن خبر اليمنية الأمريكية " اسماء علي" من أفضل 40 محاميا تحت سن الـ 40 في امريكا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تم اختيار المحامية اليمنية الامريكية اسماء علي كواحده من افضل ٤٠ محامي تحت سن ال ٤٠ في مجال الهجرة في امريكا . ويتألق المهاجرون اليمنيون في امريكا كان اخرهم ابراهيم عياش الذي فاز بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشغن الامريكية.

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