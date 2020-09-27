شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: الحوثيون يوافقون على دخول فريق اممي لصيانة خزان صافر بشروط والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت جماعة الحوثي موافقتها على دخول فريق اممي لصيانة خزان صافر النفطي. Advertisements وأكدت مصادر متطابقة ان الحوثيين اشترطوا لدخول الفريق أن يكون برفقة فريق محلي من جانبهم سلطة الجماعة. وتأتي هذه الموافقة بعد ساعات من اعلان من توصل طرفي الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين في جنيف، مساء اليوم السبت، إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى بين الجانبين. حيث ستشمل الدفعة الأولى نحو 1080 أسيرًا من الجانبين.

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