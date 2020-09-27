مسلحان مجهولان يغتالان جنديا في شبام بحضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين اغتالا جنديًا من منتسبي المنطقة العسكرية الثانية بمديرية شبام بمحافظة حضرموت.



وذكرت المصادر أن مسلحين على دراجة نارية أطلقا النار على جندي في سوق القات بحوطة أحمد بن زين، ما أدى إلى مقتله على الفور.

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