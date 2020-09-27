"مسام" يعلن إتلاف وتفجير 1144 لغماً حوثياً في باب المندب بالساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تمكن المشروع السعودي "مسام" لنزع الألغام في اليمن، من تنفيذ عملية إتلاف وتفجير لـ1144 لغماً وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في مديرية باب المندب بالساحل الغربي، كانت مزروعة في العديد من المناطق.



وذكر مدير عام المشروع "أسامة القصيبي" في تصريح لمكتب مسام الإعلامي، أن عملية الإتلاف التي نفذها فريق جمع القذائف تعد العملية الـ30، ليصل إجمالي عمليات الإتلاف التي نفذها مسام في اليمن 81 عملية إتلاف وتفجير لآلاف الألغام والقذائف غير المنفجرة.

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وأوضح "القصيبي"، أن عملية الإتلاف شملت على 226 لغما مضادا للدبابات، 309 قذائف غير منفجرة، 272 فيوزا منوعة، 333 ذخيرة غير منفجرة، و4 صواريخ مفخخة.

ويعمل مشروع مسام على عملية إتلاف الألغام والمتفجرات المنتزعة بشتى أنواعها أولاً بأول كمنهج ثابت دأب عليه المشروع لضمان عدم استخدامها مجددا من أي طرف كان.

الجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي الإرهابية قد فخخت أغلب الأراضي الزراعية والطرق الرئيسية والفرعية بكميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة، ما كانت سبباً في سقوط المئات بين شهداء وجرحى من المدنيين