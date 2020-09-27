شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اشتباكات عنيفة بين عصابات مسلحة في مدينة تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ متابعات اندلعت اشتباكات عنيفة بين عصابات مسلحة وسط مدينة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين عصابات مسلحة تابعة للمدعو “غزوان المخلافي” وغريمه التقليدي ”غدر الشرعبي” في جولة سنان وسط المدينة. Advertisements وتابعت إن الاشتباكات استُخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة ولا تزال مستمرة. وأشارت أن المسلحين التابعين لغزوان المخلافي يهاجمون عمارة يعتقدون تواجد ”أيمن الدامبي” وغدر الشرعبي فيها. وتأتي هذه الاشتباكات بعد ساعات من إقامة مهرجان جماهيري وكرنفال شعبي لإحياء الذكرى الثامنة والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر وسط شارع جمال

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