تجدد المواجهات العنيفة بين "المشتركة" والمليشيا شمال الضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ الضالع
تجددت مواجهات عنيفة فجر الاحد 27 سبتمبر/ أيلول 2020م، بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي شمال غربي محافظة الضالع، (جنوبي اليمن).
وأكد مصدر عسكري ميداني أن مواجهات عنيفة تجددت في الساعات الاولى من الاحد بين القوات المشتركة مسنودة من المقاومة الجنوبية من جهة ومليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا من جهة ثانية في جبهات باب غلق، شمالي الفاخر، غربي مديرية قعطبة.
وذكر المصدر ان المواجهات التي يستخدم فيها الطرفين مختلف انواع الاسلحة المتوسطة والثقيلة تجددت بعد رصد وحدة استطلاع المشتركة تحركات مشبوهة لعناصر المليشيا على المناطق المتاخمة لمواقعها في قطاع باب غلق.
وبين المصدر أن وحدة الاستطلاع رصدت التحركات الحوثية في وقت كانت قد دفعت المليشيا بتعزيزات بشرية اليومين الماضيين نحو مواقع تمركزها على حدود التماس.
ولفت المصدر إلى ان يقظة وحدة الاستطلاع وافراد القوات المشتركة والمقاومة نجحت في اجبار تلك العناصر على التراجع فيما لا تزال المواجهات تتجدد بشكل متقطع
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