شكرا لبحثكم عن خبر شبوة.. شاهد صور انقاذ حيوان مفترس "الوشق العربي" من الغرق في أحد آبار صعيد شبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام؛ الأخ/ صالح محمد صالح باصالح، والأخ/ فريد محمد عبدالله حجيري، صباح اليوم، بإنقاذ حيوان الوشق العربي أو كما يسمى "العناق" بعد سماع صوته في أحدَ آبار شعاب كور العوالق بمديرية الصعيد بشبوة.

وقاما على الفور بإنقاذه؛ واخراجهُ من البئر، وبعدها قاما بالإتصال بالأخ /محمد سالم مجور - مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة شبوة، والذي وصل فورًا إلى الموقع وقاما بتسليمه له.

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ومن جانبه قدم "مجور" شكره وتقديره للأخوة "صالح، محمد، وفريد محمد" على العمل الإنساني الجميل الذي قاما به، مشيدًا بجهودهما لإنقاذ حيوان الوشق بالرغم من شراسته، مشيرًا في الوقت نفسه إلى مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على مثل هذه الحيوانات النادرة.