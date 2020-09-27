تعرف على أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020 الخليج 365 - المكـلا رصد مراسل " الیمن العربي "، اليوم، أسعار اللحوم والخضروات والفواكه في محافظة حضرموت كبرى محافظات البلاد، للكیلو الواحد ویتفاوت سعرها مع متوسط قیمتها فیما یلي :

- الموز = 500 ریال - التفاح المحلي = 1000 ریال - التفاح الخارجي = 1600 ریال - البرتقال الخارجي= 1800 ريال - العنب = 1500 ريال - الباذنجان = 400 ریالا - الكوسة = 500 ریال - البصل = 400 ریال Advertisements - الثوم = 1500 ريال - الجزر = 1000 ریال - الخیار = 800 ریال - اللیمون = 800 ریال - الطماطم = 1000 ریال - البطاطس = 500 ریال - لحوم الأغنام = 5000 ریال - لحوم الابل = 6000 ریال - لحوم الأبقار = 4500 ریال - سمك الثمد = 1800 ریال - سمك القرش "اللخم" = 7000 - 4000 ريال

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