تفجير 1144 لغمًا وقذيفة غير منفجرة في باب المندب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفجير 1144 لغما وقذيفة غير منفجرة في باب المندب

الأحد 27 سبتمبر 2020

الخليج 365

أعلنت الفرق المتخصصة العاملة ضمن مشروع" مسام" عن إتلاف وتفجير كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة زرعتها المليشيات الحوثية قبل فرارها في مديريات الساحل الغربي.

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وتمكن فريق المشروع، من إتلاف وتفجير 1144 لغمًا وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في مديرية باب المندب، بالساحل الغربي.

وشملت العملية إتلاف 226 لغمًا مضادًّا للدبابات، 309 قذائف غير منفجرة، 272 فيوز منوعة، 333 ذخيرة غير منفجرة، و4 صواريخ مفخخة.