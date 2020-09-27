شكرا لبحثكم عن خبر طريقة بسيطة لفتح السيارة إذا نسيت المفتاح داخلها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يواجه العديد من السائقين بعض المواقف الطارئة التي تحتاج إلى حل سريع في نفس اللحظة، فتخيل أنك نسيت مفتاح سيارتك في الداخل وعلقت خارجها.

من الممكن أن تفيدك هذه الحيلة في التصرف بسرعة وفتح سيارتك بسهولة تامة، كل ما تحتاجه هو كرة تنس، وستتمكن من حل الأزمة.

ورغم فعاليتها قد لا تعمل هذه الخدعة على جميع أنواع السيارات لكنها بلا شك تعمل على العديد منها.

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تبدو الحيلة للوهلة الاولى بسيطة إلا أنها قد تنقذك من خطر محتمل لا سيما إذا لم تجد أحد بجانبك أو قريب منك، لطلب المساعدة.

ببساطة احضر كرة تنس، وقم بعمل فتحة دائرية فيها، ووضعها مكان المفتاح، ثم اضغط بقوة، حتى يتسبب اندفاع ضغط الهواء في فتح القفل الداخلي للسيارة.

يقع الكثير من السائقين في هذه الأزمة، وقد يضطر البعض للاستعانة بمتخصص في فتح السيارة، مما قد يعرضها السيارة لأضرار بالغة.