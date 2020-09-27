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طريقة بسيطة لفتح السيارة إذا نسيت المفتاح داخلها

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

يواجه العديد من السائقين بعض المواقف الطارئة التي تحتاج إلى حل سريع في نفس اللحظة، فتخيل أنك نسيت مفتاح سيارتك في الداخل وعلقت خارجها.

 

من الممكن أن تفيدك هذه الحيلة في التصرف بسرعة وفتح سيارتك بسهولة تامة، كل ما تحتاجه هو كرة تنس، وستتمكن من حل الأزمة.

 

 ورغم فعاليتها قد لا تعمل هذه الخدعة على جميع أنواع السيارات لكنها بلا شك تعمل على العديد منها.

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تبدو الحيلة للوهلة الاولى بسيطة إلا أنها قد تنقذك من خطر محتمل لا سيما إذا لم تجد أحد بجانبك أو قريب منك، لطلب المساعدة.

 

ببساطة احضر كرة تنس، وقم بعمل فتحة دائرية فيها، ووضعها مكان المفتاح، ثم اضغط بقوة، حتى يتسبب اندفاع ضغط الهواء في فتح القفل الداخلي للسيارة.

 

يقع الكثير من السائقين في هذه الأزمة، وقد يضطر البعض للاستعانة بمتخصص في فتح السيارة، مما قد يعرضها السيارة لأضرار بالغة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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