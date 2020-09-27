شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو ..طلاب كلية اللغات يحتفلون بذكرى ثورة سبتمبر في قلب صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احتفالات واسعة بالذكرى السادسة والعشرين من سبتمبر التي قضت على الإمامة، شهدها هذا العام كأنها العيد الأول للثورة. وحظي الاحتفال بالعيد الثامن والخمسين أشكالا متنوعة من الاحتفالات. ويقول مراقبون إنها بمثابة رد فعل على سعي الإمامة الحوثية طمسها ب21 المشؤوم. وتداول ناشطون حفلا فنيا في قلب صنعاء يغني للثورة في دفعة كلية اللغات بالجامعة، في تطور يشير إلى حجم الإيمان الشعبي بذكرى ثورة الجمهورية ودفن الإمامة. Advertisements وكانت مناسبات الأعراس في المدن الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي قد ابتدعت عرفا جديدا في حفلاتها بأداء النشيد الوطني اليمني.

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