شكرا لمتابعة خبر عن دبلوماسي يمني : من واشنطن هناك ترتيبات لإنهاء مرحلة الرئيس هادي ومصادر تكشف عن هوية الرئيس الذي يحظى بدعم من أمريكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تداولت وسائل إعلام محلية ونشطاء انباء عن ترتيبات لإنهاء مرحلة الرئيس عبدربه منصور هادي واستبداله بشخصية جديدة ليقود المرحلة القادمة.

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وقالت المصادر نقلا عن مصدر دبلوماسي يمني في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن هناك مساعي أمريكية لإنهاء مرحلة الرئيس هادي من أعلى هرم السلطة وإستبداله بشخصية جديدة من قيادات الشرعية ليحل محل هادي في منصب رئيس الجمهورية اليمنية.

وذكرت المصادر أن اختيار الإدارة الأمريكية وقع على شخصية عبدالعزيز جباري رئيس حزب العدالة اليمني ليحل محل هادي في منصب رئيس الجمهورية اليمنية لفترة انتقالية تمهد لانتخابات نيابية ورئاسية.

ولفت المصدر إلى أن المعيار الذي استندت إليه واشنطن في اختيارها لشخصية جباري هو الشعبية الكبيرة التي يحظى بن الأخير لدى الشارع اليمني نتيجة مواقفة المناهضة والمنتقدة لسياسة دول التحالف في اليمن.

وبحسب المصادر فإن إدارة الامريكية دعت جباري لزيارة واشنطن لمناقشة ملف الأزمة اليمنية مع الرئيس دونالد ترامب.

واوضحت المصادر أن جباري مشيرا إلتقى بترامب برفقة مسؤولين أمريكيين في البيت الأبيض وأطلعهم على الوضع المتردي الذي وصلت إليه البلاد جراء استمرار الحرب.