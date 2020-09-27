شكرا لمتابعة خبر عن وكالة فرنسية : انتصارات الحوثيون في مأرب كارثة على الشرعية وعلى المدنيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر تقرير لوكالة الانباء الفرنسية AFP، امس السبت، من مخاطر سيطرة الحوثي على مناطق داخل محافظة مأرب، التي وصفتها بـ”المحافظة الغنية بالنفط والغاز” والقريبة “من حدود القوة الإقليمية السعودية”.

وقالت الوكالة في تقريرها إن أي نجاحات للحوثي في مأرب “ستكون كارثة للحكومة ولمئات الآلاف من النازحين الذين سبق ولجأوا إلى مخيمات مأرب هربا من مناطق سيطر عليها الحوثي”.

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يضيف مهدي التقرير إن مأرب “أصبحت ملاذًا للكثيرين في السنوات الأولى من الحرب التي استمرت خمس سنوات، واستقبلت أولئك الذين يأملون في بداية جديدة، لكن هذا الاستقرار النسبي تلاشى والسكان على خط النار بينما يتصارع الجانبان من أجل السيطرة”.

ويتحدث التقرير عن الجهد الذي بذلته مأرب لاحتواء التحولات الجديدة خلال السنوات الخمس، قائلا: “من بين الذين فروا إلى المدينة أطباء ورجال أعمال أثرياء ، ولذا قفزت أسعار العقارات” بمجرد بدئهم الاعمار.. فقد “بدأت الأعمال بالازدهار مع افتتاح المطاعم والمشاريع الأخرى”، ولذا فان حرب الحوثي الحالية “تهدد كل ما تم إنشاؤه وتعرضه لخطر الوقوع في أيدي الحوثيين”.

ونقلت الوكالة عن ماجد المذحجي، من مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أن الصراع “يشكل أعلى نسبة قتال في اليمن من حيث عدد المعارك”.