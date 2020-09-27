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بالصور.. احتفالات شعبية في شوارع مدينة مأرب بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر

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جاب مواطنين بسياراتهم مساء أمس السبت شوارع وأحياء محافظة مأرب احتفاء بالذكرى الثامنة والخمسين لثورة 26 سبتمبر الخالدة. 
 

وفي الساحة العامة للمدينة ردد المواطنين الأغاني الوطنية، والاهازيج الشعبية والرقصات الشعبية، ورفعوا الإعلام، وهتفوا بشعارات الثورة والجمهورية. 
 

كما استنكروا قصف مليشيا الحوثي صاروخ باليستيا أثناء الحفل الرسمي لإيقاد شعلة الثورة مساء الجمعة الفائتة، تضررت من خلالها مباني ومدرسة حكومية.
 

وأكد المحتفلون أن محافظة مأرب ستبقى بجيشها الوطني ورجال قبائلها الحارس الأمين للثورة والجمهورية، مؤكدين وقوفهم صفا واحدا حتى استكمال تحقيق النصر واستعادة الدولة. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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