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أقيمت مساء السبت بمدينة مأرب مباراة كروية جمعت بين فريقي أجيال سبأ والبصرة على كأس 26سبتمبر، ضمن إطار فعاليات احتفاء المحافظة بمناسبة العيد الوطني الثامن والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.
وشهدت المباراة منافسة محمومة بين الفريقين، انتهت بفوز أجيال سبأ من مدينة مأرب بهدف نظيف على نظيره البصرة من مديرية حريب، سجله المهاجم محمد صالح في شوط المباراة الأول من ركلة جزاء.
وحضر المباراة وكيل محافظة مأرب محمد المعوضي ومستشار وزير الشباب والرياضة داوود علوة، ومدير عام مكتب الشباب والرياضة علي حشوان وجمع غفير من المواطنين.
وتخللت المباراة تقديم أوبريت فني ورقصات شعبية جرت ما بين شوطيها، احتفاء بثورة ال 26 من سبتمبر المجيدة في ذكراها الثامنة والخمسون.
وبعد نهاية المباراة قام كلاً من المعوضي وعلوة وحشوان بتكريم الفريق الفائز بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وتكريم فريق البصرة بالميداليات الفضية.
كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة ذكرى ال 58 للثورة.. نادي أجيال سبأ يحرزون كأس 26سبتمبر (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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