شكرا لبحثكم عن خبر التحالف يعلن تدمير منظمة دفاع جوي للحوثيين في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن السبت تدمير منظومة دفاع جوي معادي تابعة لمليشيا الحوثية في العاصمة صنعاء. وقال التحالف العربي إنه ملتزم بتدمير القدرات النوعية للمليشيا الحوثية والتي تهدد الامن الاقليمي والدولي.

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