شكرا لمتابعة خبر عن إسلام جديد يدهش .. الإماراتي المُجنّس وسيم يوسف يربط تطبيع الإمارات مع إسرائيل بـ’’يوم القيامة‘‘ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ربط الداعية الإماراتي المجنّس من أصول أردنية، وسيم يوسف، تطبيع الإمارات مع إسرائيل بيوم القيامة، فيما احتفى بهِ متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي.

وقال يوسف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر:من أشراط الساعة انقلاب الموازيين، من يريد السلام (متخاذل) ومن يرد (الدمار) شجاع.

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وأضاف وسيم يوسف: من يريد الأمان وطنه (عميل) ومن يريد (الفتنة) مناضل، من يريد التعايش مع الأديان (مرتد) ومن يريد الطائفية (مجاهد).

وختم الداعية الإماراتي المجنس، بقوله: من يريد الوسطية (منافق) ومن يريد التشدد (ثابت).. نسأل الله سبحانه الثبات على الحق.

من جانبه، أعاد أدرعي تغريدة وسيم يوسف وروج لها عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر ، وعلق عليها قائلًا: ’’نسأل الله سبحانه الثبات على الحق‘‘.

وأثارت التغريدة ردود أفعال غاضبة من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن وسيم يوسف يأتي بدين جديد مدهش لشرعنة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.