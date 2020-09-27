شكرا لمتابعة خبر عن احد جنود الانتقالي : يرتكب جريمة مروع بحق مسافرين شماليين في نقطة العلم (تفاصي) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر امنية بمحافظة عدن جنوب اليمن عن قيام أحد جنود المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا بقتل وجرح عدد من المسافرين في نقطة العلم .

وقالت المصادر بأن أحد المسافرين قتل وأصيب أربعة أشخاص امس السبت بعد أن رمى عليهم جندي من قوات الانتقالي قنبلة يدوية في نقطة العلم المدخل الشرقي للعاصمة المؤقتة عدن.

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ونقلت مصادر إعلامية عن شهود عيان قولهم إن حادثة رمي القنبلة اليدوية تم بعد أن تجميع عشرات المواطنين الشماليين وانزالهم من على متن السيارات والباصات المتوجهة نحو العاصمة المؤقتة عدن.

وأضاف الشهود أن أحد الجنود ظل يهدد المحتجزين من ألا يتحركوا من مكانهم وفي غمرة تهديده رمى قنبلة يدوية كانت بحوزته على مقربة منهم ما أدى لمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بشظايا القنبلة.