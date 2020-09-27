شكرا لمتابعة خبر عن الشهيد علي عبدالمغني .. مهندس الثورة اليمينة ومؤسس تنظيم الضباط الأحرار .. هل تعرف من إغتاله؟ وأين ومتى وكيف تم قتله ؟ وأين تتواجد بندقيته حتى اليوم ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف أحد مناضلي الثورة اليمنية 26 سبتمبر عن الأطراف التي قامت بقتل مؤسس تنظيم الضباط الأحرار ومهندس ثورة سبتمبر المجيدة ومن الذي يحتفظ ببندقيته حتى اليوم توجد بندقيته معلقة الى اليوم .

وبين المصدر الذي تحفظ عن ذكر اسمه بأن مهندس ثورة 26 سبتمبر الشهيد على عبد المغني استشهد في منطقة الجفينة القريبة من صرواح على يد عم محافظ محافظة مأرب سلطان العرادة .

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ولفت المصدر إلى أن الشهيد علي عبد المغني مؤسس و زعيم تنظيم الضباط الاحرار اليمنيين والقائد الفعلي لثورة 26 سبتمبر استشهد برفقة كلا من احمد سالم طعيمان وعلي المحاقري وأن بندقيته ما تزال الى اليوم معلقة في ديوان العرادة .