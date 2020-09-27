"لن يحلم الاماميون بالحكم".. محافظ الجوف: الجيش على مشارف "الحزم" وسيقضي على التمرد الحوثي

قال محافظ محافظة الجوف، اللواء أمين العكيمي "إن الجيش سيقضي على الانقلاب الحوثي المتمرد بشكل كامل ليس من الجوف فقط إنما من كل المحافظات اليمنية، وأن الجيش على مشارف الحزم، عاصمة المحافظة".

وأضاف "أن الجيش قادر على حماية الجمهورية، ولن يحلم الإماميون الجدد بالحكم، بعد سطوع شمس الثورة السبتمبرية قبل 58 عاماً، وطي حكم الكهنوت وعهود التخلف والجهل والمرض"، بحسب ما نقل موقع الجيش "سبتمبر نت".



وأشار إلى "أن ثورة 26 سبتمبر فخر كل يمني وذكرى تاريخية خالدة في ذاكرة اليمنيين".



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وحيا العكيمي جميع أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل الأحرار في جميع الجبهات، في كل شبر من الأرض اليمنية.



ومساء أمس الجمعة أوقد محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي شعلة العيد الـ58 لثورة الـ26 من سبتمبر في "جبهة الشهلاء" شرق مدينة الحزم (مركز المحافظة)، ضمن فعاليات الاحتفاء بهذه المناسبة في مختلف محافظات الجمهورية.



وتدور معارك مستمرة في عدد من جبهات محافظة الجوف (شمال شرق اليمن) بين قوات الجيش والقبائل من جهة وميلشيات الحوثي من جهة أخرى، وسط تحقيق الجيش تقدمات ميدانية كبيرة خلال الأسابيع الماضية.