شاهد بالفيديو.. مقاتلات التحالف تُدمر منظومة دفاع جوي حوثية بصنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاهد بالفيديو.. مقاتلات التحالف تدمر منظومة دفاع جوي حوثية بصنعاء
الأحد 27 سبتمبر 2020
الخليج 365
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم السبت، عن تدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع لميليشيات الحوثي في صنعاء.
وأضاف التحالف أنه ملتزم بتدمير قدرات ميليشيا الحوثي التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وكانت مقاتلات التحالف شنت قبل أيام غارات متتالية على مجمع دائرة الهندسة العسكرية في ضاحية سعوان شرق مدينة صنعاء، مستهدفة مراكز تصنيع وتجميع للصواريخ الباليستية وتركيب المسيرات، تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية.
يشار إلى أن التحالف كان أكد مراراً أن "الميليشيا الحوثية تتعمد التصعيد العدائي، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة".
كما شددت قيادة القوات المشتركة على أنها مستمرة في تطبيق كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين، واتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف تلك الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
عاجل من #اليمن | فيديو ... قوات التحالف تدمر منظومة دفاع جوي معادية تتبع لميليشيا الحوثي في #صنعاءhttps://t.co/5t3eIvPjBE pic.twitter.com/ynzk7fdESa— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) September 26, 2020
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