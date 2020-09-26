شكرا لبحثكم عن خبر المحافظ لملس يوقف مدراء مالية مديريات عدن بانتظار تغييرهم جميعا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نقلت صحيغة “الشارع” معلومات، تفيد أن مدير عام مكتب وزارة المالية في محافظة عدن، أصدر، نهاية الأسبوع الماضي، قراراً غير معلن، قضى بإيقاف عمل مدراء الشؤون المالية، في كافة المديريات الثمان في المحافظة.

وقال للصحيفة مصدر في مكتب وزارة المالية في عدن، إن “التوقيف نهائي، وسيتم إصدار قرارات استبدالهم بموظفين آخرين”، مشيراً إلى أن ذلك، “يأتي ضمن التغييرات التي طالت مدراء عموم المديريات”، بقرار أصدره محافظ المحافظة مؤخراً.

وأفاد مصدر ثانٍ في مكتب المالية، أن قرار إيقاف مدراء المالية في جميع مديريات المحافظة، “جاء بهدف التدوير الوظيفي فقط”، وقال إن “بعض مدراء المالية في المديريات، قد وصلوا إلى سن التقاعد، وعملية التغيير لا بد منها، وسيتم قريباً الإعلان عن تعيين المدراء الجدد”.