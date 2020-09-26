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الأخبار قرار امني جديد .. الربيعي قائدا للحزام الامني بعدن يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسيةالأخبارقرار امني جديد .. الربيعي قائدا للحزام الامني بعدن قرار امني جديد .. الربيعي قائدا للحزام الامني بعدن انباء عدن السبت 26 سبتمبر 2020 10:56 مساءً عاجل - عدن (حصري) تكليف القائد جلال الربيعي قائد لقوات الحزام الامني في العاصمة عدن (صورة) . المزيد في الأخبار المحافظ لملس يوقف مدراء مالية مديريات عدن بانتظار تغييرهم جميعا نقلت صحيغة “الشارع” معلومات، تفيد أن مدير عام مكتب وزارة المالية في محافظة عدن، أصدر، نهاية الأسبوع الماضي، قراراً غير معلن، قضى بإيقاف عمل مدراء الشؤون

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