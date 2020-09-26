مديرية الظاهر في جبهة مران تحتفي بالذكرى الـ58 لثورة الـ26 من سبتمبر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 شهدت جبهة مران بمديرية الظاهر بمحافظة صعدة، اليوم، عرض عسكري وايقاد شعلة الذكرى الـ58 لثورة التحرير الـ26 من سبتمبر الخالدة.

Advertisements واوقد قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء محمد العجابي شعلة الثورة، بحضور قيادة اللواء من اركانات حرب وعمليات وقادة كتائب وضباح وافراد الوحدات العسكرية المختلفة التي قامت بتنفيذ عرض عسكري للجاهزية القتالية للمحور لتنفيذ كافة العمليات العسكرية المختلفة. واشاد العجابي بالبطولات التي يحققها ابطال محور مران المرابطين في معقل زعيم ميليشيا الحوثي الارهابية وما يقدموه من تضحيات في سبيل استعادة شرعية الدولة والجمهورية من الانقلابيين الخائنون لاهداف ومواثيق ثورة الـ26 من سبتمبر.

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