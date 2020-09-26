الارياني: محاولة استهداف الحوثي لحفل ايقاد الشعلة يؤكد حقده الدفين على الثورة والجمهورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أدان وزير الإعلام محاولة استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران حفل ايقاد شعلة العيد ال 58 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة في مدينة مأرب بصاروخ باليستي والذي سقط في مدرسة الميثاق الواقعة في أحد الاحياء السكنية بعد دقائق من خروج مئات الطلاب المشاركين في الاحتفالية‏.



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واوضح ان محاولة الاستهداف الاجرامي لحفل ايقاد الشعلة والايقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين يؤكد حقد مليشيا الحوثي الدفين على الثورة والجمهورية، ومحاولاتها الانتقام من مدينة مأرب تعبيرا عن حالة الافلاس والفشل في تحقيق اي انتصار عسكري او تقدم ميداني على الارض‏.

واكد الارياني ان استهداف مليشيا الحوثي المتكرر للاعيان المدنية والاحياء السكنية بالصواريخ والطائرات المسيرة "ايرانية الصنع" وتعمدها الأضرار بملايين المدنيين والنازحين من مختلف المحافظات الى مدينة مأرب، تمثل جريمة حرب مكتملة الاركان وجريمة مرتكبة ضد الانسانية، وسيقدم كافة المسئولين عنها للمحاسبة‏.

ولفت الى ان استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث على جرائم استهداف مليشيا الحوثي المتعمد والمتواصل للمدنيين في مأرب يشكل وصمة عار في جبين الانسانية، ويعطي ضوء اخضر للمليشيا لمواصلة انشطتها الارهابية.