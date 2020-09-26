أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2020 وهي كالتالي :

"الغذاء العالمي" ينتقد استمرار تعنت الحوثيين ومحاولاتهم سرقة المساعدات https://www.elyamnelaraby.com/503178/ الإمارات توزع 21 طن غذاء في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/503182/ وفاة مدير أمن المكلا السابق متأثرا بإصابته برصاص مسلحين https://www.elyamnelaraby.com/503189/ تعز.. حفل جماهيري وعرض كرنفالي احتفاء بالعيد الـ58 لثورة 26 سبتمبر الخالدة https://www.elyamnelaraby.com/503202 تقرير: استشهاد وإصابة أكثر من 200 مدنياً بنيران الحوثيين في الحديدة منذ مطلع العام https://www.elyamnelaraby.com/503205/ عادل الشبحي لـ"الخليج 365": مؤسف أن يصل الناس إلى المطالبة بما هو واجب على الدولة توفيره (حوار) Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/503211 الضالع.. إيقاد شعلة الثورة في قمة معسكر الصدرين https://www.elyamnelaraby.com/503214/ "قضية الأغبري".. فريق المحامين يعلق عونه القضائي لعدم تجاوب النيابة معهم https://www.elyamnelaraby.com/503215/ التحالف يؤكد تدمير منظومة دفاع جوي تابعة للحوثيين بصنعاء https://www.elyamnelaraby.com/503231/ العرادة : مأرب ستظل منطلقا للثورة والجمهورية https://www.elyamnelaraby.com/503247/ إنتقالي عدن يبارك قرارات لملس وجهوده لإقتلاع الفساد https://www.elyamnelaraby.com/503263/ الحكومة والحوثيون يتوصلون إلى إتفاق أولي بشأن تبادل الأسرى https://www.elyamnelaraby.com/503269/

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