شكرا لمتابعة خبر عن بعد أيام من الافراج : نجل الجنرال الأحمر يغادر اليمن .. ومصادر تكشف عن الدولة التي يغادر إليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادر نجل نائب رئيس الجمهورية علي محسن صالح اليوم مطار سئيون بعد أيام من إطلاق سراحه من قبل جماعة الحوثي في صفقة تبادل أسرى.

وقالت مصادر إعلامية أن محسن علي محسن غادر اليوم مطار سيئون بعد الافراج عنه من قبل الحوثيين في صفقة تبادل أسرى.

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وبحسب المصادر فإن محسن سيغادر إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقد تم الإفراج عن محسن في صفقة تبادل أسرى مع الحوثيون قبل أيام مقابل القيادي الحوثي والمرجعية الدينية يحيى الديلمي.