شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : أنباء أولية من المرحلة الأولى من الاتفاق بين الشرعية والحوثيين تشمل الإفراج عن أكثر من 1000 أسير بينهم جنود سعوديين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد مصدر حكومي لــ’’سمابرس‘‘ بان تم التوصل من المرحلة الأولى إلى اتفاق بين الحوثيون والحكومة اليمنية حول تبادل الأسرى.

واكد المصدربان الاتفاق يقضي بالإفراج عن 1080 معتقلاً وأسيراً من الطرفين من بينهم 19 جندياً سعودياً.

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